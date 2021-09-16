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Общество16 сентября 2021 16:21

Утром 17 и 18 сентября в Ростовской области ожидаются заморозки до -1 градуса

Из-за ожидаемого похолодания объявили штормовое предупреждение
Ангелина СКИБА
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Температура понизится в воздухе и на поверхности почвы

Температура понизится в воздухе и на поверхности почвы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

17 и 18 сентября ночью и утром местами по Ростовской области ожидаются заморозки. Температура в воздуха и на поверхности почвы опустится до - 1 градуса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Ранее сотрудники ведомства уже напоминали, что с наступлением холодов нужно очень аккуратно обращаться с электрическими обогревателями.

- Если использовать неисправные розетки, вилки и выключатели или перегружать сеть, может произойти замыкание или вспыхнуть пожар. Кроме того, нельзя оставлять приборы около штор и мебели, - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

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