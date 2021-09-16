Привитые «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» не смогут вылететь в Турцию

Вывод о новых требованиях для туристов сделали на основании циркуляра МВД Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификаты привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» жителей Ростовской области не подойдут для выезда в Турцию. В этой стране с 14 сентября принимают туристов только со «Спутником V» и переболевших, сообщает Ассоциация туроператоров России.

О новых требованиях ассоциацию предупредили туристические агентства. При этом въезжающих все же могут пустить в страну при наличии анализа на антиген или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Такой вывод турагентства сделали на основании циркуляра МВД Турции от 3 сентября, после которого на рейсах ряда перевозчиков прекратили принимать сертификаты о вакцинации «Спутником Лайт».

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