В Ростовской области у санавиации появился новый вертолет Ми-8

Вертолет уже сделал несколько вылетов. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области санитарная авиация впервые с 1998 года начала перевозить в больницы пациентов из отдаленных территорий региона. Теперь для этой работы задействовали новый вертолет Ми-8, сообщает сайт донского правительства.

- Наличие такого транспорта очень важно для повышения качества экстренной медицинской помощи в регионе. У вертолета более комфортные по сравнению с реанимобилем условия транспортировки, а самое главное - в разы сокращается время прибытия бригады специалистов к пациенту и его перевозки в областные больницы, - отметил Юрий Кобзев.

Винтокрылая машина рассчитана на два реанимационных места. Они оснащены всеми системами жизнеобеспечения. Также в салоне есть аппарат ИВЛ, кислородная и электроснабжающая системы. Кроме того, на борту вертолета могут находиться до 24 человек. Такая вместимость важна в случае чрезвычайных ситуаций.

Вертолет уже сделал несколько вылетов. Так, в Ростовскую областную больницу на операцию доставили жителя села Ремонтного с многооскольчатым переломом голени, а из Волгодонска транспортировали тяжелобольного ребенка.

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Новое имя винтокрылой машине присвоят уже в ближайшую субботу (подробности)