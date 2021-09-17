Погода в Ростове-на-Дону в выходные 18 — 19 сентября 2021: какими будут суббота и воскресенье

В выходные синоптики прогнозируют дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 18 — 19 сентября 2021 — прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, чего ожидать в ближайшие субботу и воскресенье.

18 сентября серьезных осадков не ожидается. Температура составит +23 — 25 градусов. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. На следующий день, 19 сентября, в городе пройдет небольшой дождь. Во время осадков порывы ветра могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Похолодает до +21 градуса.

По Ростовской области ночью и утром возможны заморозки до - 1 градуса. Днем на термометре будет +18 — 23 градуса, по югу — до +28 градусов. Осадков не будет. В воскресенье днем пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — ливни. Столбик термометра покажет +18 — 23 градуса.