Власти рассказали о работе транспорта в дни выборов

В дни выборов транспорт в Ростове будет работать по графику будних дней Фото: Соцсети

В донской столице в дни Единого голосования, а именно 18 и 19 сентября общественный транспорт будет работать по графику будних дней. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие меры были приняты для обеспечения качественного транспортного обслуживания, так как некоторым горожанам для того, чтобы отдать свой голос, необходимо будет ехать из одного конца города в другой.

- Расписание движения муниципальных маршрутов города, а также отследить местоположение транспортных средств на маршруте можно будет с помощью сервиса Pikas Online, - говорится в тексте сообщения.

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Стало известно, как будут работать школы Ростова в дни выборов.

В каждом образовательном учреждении будет свой график занятий.