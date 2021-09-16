В Ростове запланировали отремонтировать проспект Сиверса за семь миллионов рублей

В Ростове отремонтируют проспект Сиверса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти донской столицы приняли решение отремонтировать проспект Сиверса. На эти нужды из городской казны будет выделено более семи миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Работы будут вестись на участке от улицы Депутатской до переулка Приволжский. Согласно опубликованной документации, подрядчик должен будет привести в порядок нижнее и верхнее дорожное покрытие, а также нанести разметку.

В настоящее время на конкурс подана лишь одна заявка - от компании «Стройавтодор». Она обещает выполнить работы за 7,18 миллиона рублей. Работы начнутся сразу после заключения контракта.

Известно, что все деньги будут освоены в текущем году.

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Работы должны быть выполнены до 30 ноября.