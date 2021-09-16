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Происшествия16 сентября 2021 20:30

В Ростовской области автоледи насмерть сбила 12-летнюю велосипедистку

Девочка внезапно выехала на проезжую часть
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области произошла смертельная авария

В Ростовской области произошла смертельная авария

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась смертельная авария. Автомобилист сбила 12-летнюю велосипедистку. Ребенок погиб. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

Инцидент произошел в четверг, 16 сентября, около трех часов дня в станице Грушевской Аксайского района. По предварительным данным, 35-летняя автоледи на машине марки Hyundai Accent ехала по улице Советской и районе дома № 244 сбила 12-летнюю велосипедистку, внезапно оказавшуюся на проезжей части. Изначально девочка ехала в попутном направлении по обочине дороги.

В результате аварии школьница получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Правоохранители сейчас уточняют обстоятельства аварии.