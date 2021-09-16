На двух таганрогских перекрестках установили новые светофоры

В Таганроге установили два новых светофора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге на двух городских перекрестках появились новые светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Подрядчиком завершены работы по установке двух недостающих светофоров по следующим адресам: улица Вишневая/улица Циолковского; улица Циолковского/улица Ломоносова, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что ранее на этих же перекрестках появились дорожные знаки, а рабочие нанесли на асфальт дорожную разметку, также были обустроены искусственные дорожные неровности и направляющие пешеходные ограждения.

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Пока на конкурс поступила лишь одна заявка.