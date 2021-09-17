Ростовский мемориал "Аллея героев" будет отремонтирован за 17 миллионов рублей

В Ростове приведут в порядок "Аллею героев" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице решено было провести ремонт мемориала "Аллея героев" и прилегающей к нему части Северного кладбища. На эти нужды будет выделено более 17 миллионов рублей. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Заказчиком в этом конкурсе является МКУ "Служба городских кладбищ". В настоящее время подрядчик уже определен - это "Ростэнергострой". Согласно тексту документа, подрядчик должен будет выполнить ремонт дороги, но не мешать при этом ни пешеходам, ни автомобилистам. Кроме того, им следует убрать весь оставшийся после ремонта мусор.

Как только договор с подрядчиком будет заключен, рабочие сразу приступят к выполнению задачи. Все работы необходимо окончить к 30 ноября.

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Пока на конкурс поступила лишь одна заявка.