В Ростове на выходных температура воздуха опустится до +20 градусов

По ночам должно быть около +14 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на выходных - 18 и 19 сентября - будет облачно. Самая низкая температура воздуха составит около +20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, в субботу еще будет сравнительно тепло - около +25 градусов, а уже в воскресенье столбики термометров опустятся сразу на несколько делений, до +20.

Ветер в донской столице прогнозируют не выше 3 м/с: 18 числа - юго-восточный, 19 - южный. По ночам должно быть около +14 градусов, с воскресенья на понедельник возможен дождь. Примерно такая же погода будет и по области, причем в северных районах на выходных обещают осадки.

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