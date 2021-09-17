В Архангельской области запустят первую в России универсальную льготную ипотеку

Фото: ВТБ

Правительство Архангельской области, ВТБ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков. Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготников составит 6%, а для молодых семей — 2%.

- Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ повышает адресность мер господдержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время, - пояснил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Получить льготные условия по ипотеке в режиме «одного окна» смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок - 2% годовых. Сумма кредита ограничена 3 млн рублей, размер первоначального взноса - 15% от стоимости недвижимости, срок кредита - до 20 лет.

В рамках проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ проведет централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников. Уточнить условия программы клиенты смогут как в ВТБ, так и в Консультационном центре ДОМ.РФ, а также на бесплатной горячей линии.

- ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Архангельская область станет первым субъектом федерации, где будет реализован новый механизм поддержки. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в «режиме одного окна» - без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения.