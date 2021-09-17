Михаил Галустян решил открыть в Ростове ресторан быстрого питания

Михаил Галустян верит в свой новый проект Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный шоумен и юморист Михаил Галустян заявил, что планирует открыть в Ростове ресторан быстрого питания. Заведение будет называться «Кому люлей». Об этом артист сообщил в интервью изданию «Кто главный. Ростов».

- Планируем открыть сеть ресторанов быстрого питания. Люля будет готовиться по моей крутой рецептуре. Мы очень верим в этот проект, это будет весело, вкусно, качественно и главное доступно. Ждем его и в Ростове, - сказал Михаил Галустян.

Этот проект должны воплотить в жизнь совместно с основателем нескольких ресторанных сетей Алексеем Васильчуком, который также планировал открыть сеть сосисочных «Хот Дог Бульдог» с комиком Гариком Харламовым.

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