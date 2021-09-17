Еще 463 случая коронавируса подтвердили в 54 территориях Ростовской области

Больше всего инфицированных выявили в Ростове Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области выявили еще 463 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3153. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 190. На втором месте находятся Батайск, Таганрог, Азовский и Сальский районы, там по 9 заболевших, в Новочеркасске, Багаевском, Красносулинском, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском и Семикаракорском районах - по 8.

По 7 случаев в Азове, Новошахтинске, Шахтах, Аксайском и Цимлянском районах. Меньше всего пложительных тестов - по 2 - в Дубовском, Кашарском, Куйбышевском, Песчанокопском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Тацинском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 3544 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 297.

Зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 16 женщин 58, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 78, 83, 84, 86, 95 лет, а также 11 мужчин 47, 57, 60, 68, 69, 70, 71, 79, 81, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6452 человека. Выздоровели с начала пандемии 114875 человек, за сутки - 385.

В лабораториях региона за сутки провели 14130 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 281,19.

На сегодняшний день прививки сделали 1520,62 тысячи человек, за сутки - 4784. Завершили вакцинацию 1404,14 тысячи человек, за сутки - 13965.

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