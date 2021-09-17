16 женщин и 11 мужчин с COVID-19 умерли в Ростовской области за сутки

Под надзором медиков сейчас находятся 3544 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает сайт донского правительства.

В больницах ушли из жизни 16 женщин от 58 до 95 лет, а также 11 мужчин от 47 до 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего жертвами коронавируса стали 6452 человека. Под надзором медиков сейчас находятся 3544 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 297. За прошедшие сутки подтвердили еще 463 случая заболевания COVID-19.

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Речь идет о 13 женщинах и 15 мужчинах (подробности)