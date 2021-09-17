В Заксобрании рассказали, что угрожает товарному рыбоводству Ростовской области

Компенсационный выпуск молоди находится на невысоком уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развитие товарного рыбоводства в Ростовской области сдерживает целый ряд факторов, в том числе обязательное декларирование безопасности гидросооружений прудов. Такие документы теперь требуют в Ростехнадзоре, сообщил зампредседателя донского Заксобрания Вячеслав Василенко.

Депутат назвал новшество «вызовом для донских рыбоводов» и отметил, что это может «нарушить стабильное, устойчивое функционирование отрасли». Затраты времени и денег на сбор всех бумаг о безопасности окажутся значительными.

Также разводить рыбу в желаемых объемах сейчас мешают браконьерство, нагрузка на водные биоресурсы и само их состояние. Кроме того, компенсационный выпуск молоди находится на невысоком уровне.

- Необходимо сделать все зависящее, чтобы рыбохозяйственный комплекс продолжал жить и эффективно развиваться. Это необходимо всем нам, а главное - нашим детям и внукам, - подчеркнул заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

Однако, стоит отметить, что власти пытаются сделать все возможное для развития рыбоводства и восполнения численности видов в водоемах. И эти усилия не пропадают даром. Так, например, только в 2020 году объем производства товарной рыбы в регионе составил 24,4 тысячи тонн, это 8% от общероссийского показателя.

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