Дом с трещинами: следователи проверят аварийность общежития в Таганроге

Женщина и ее дети вынуждены жить в здании с трещинами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области проверят информацию об общежитии, которое не признают аварийным. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

- Данные опубликовали СМИ. Теперь следственный отдел Таганрога проведет доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее на одном из сайтов сообщили, что женщина и ее дети вынуждены жить в здании с трещинами. По словам очевидцев, постройка находится под угрозой обрушения, но местные власти ничего не предпринимают в этой ситуации.

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