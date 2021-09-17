В Таганроге создали уникальное устройство для цифровой обработки сигналов

Технику придумали в исследовательском центре супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров. Фото: сайт правительства РО

В Таганроге ученые разработали уникальное устройство для цифровой обработки сигналов. Технику придумали в исследовательском центре супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров, сообщает сайт донского правительства.

Это предприятие - одно из крупнейших производителей вычислительных систем и сложных печатных плат. Новинку, которую создали в стенах этого учреждения, уже оценил глава областного Минпромэнерго Андрей Савельев.

По словам чиновника, аппарат позволит создать первую полностью цифровую радиолокационную станцию в стране. Предполагается, что при обработке сигналы должны объединяться в единый комплекс, который получает данные от радиолокационной станции.

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