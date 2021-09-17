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Происшествия17 сентября 2021 15:18

В Ростовской области прокуратура отстояла право на жилье для девочки-инвалида

Вопрос пришлось решать через суд
Ангелина СКИБА
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В суде поддержали иск к властям

В суде поддержали иск к властям

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры квартиру получит семья 7-летней девочки. У малышки тяжелое заболевание, и ей давно должны были выдать жилье вне очереди, но власти бездействовали.

Мать девочки долго ждала, но в итоге решила обратиться за помощью. Женщина сообщила, что квадратные метры, которые так необходимы для полноценной жизни ребенка, не выдают уже длительное время.

Сотрудники прокуратуры сразу же занялись этим вопросом и подали иск в суд. В инстанции поддержали семью и потребовали от местного самоуправления предоставить новую квартиру. Сейчас этот процесс контролируют.

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