Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 16:42

В Ростове от COVID-19 привились уже почти 548 тысяч человек

В наличии сейчас более 81 тысячи доз вакцины «Спутник V»
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего в донской столице работают 46 прививочных пунктов

Всего в донской столице работают 46 прививочных пунктов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове от коронавируса привились уже почти 548 тысяч человек, свыше 490 тысяч полностью завершили вакцинацию. Об этом в Instagram сегодня, 17 сентября, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В наличии сейчас более 81 тысячи доз вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак») и более 31 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт», - добавил глава администрации города.

Всего в донской столице работают 46 прививочных пунктов, из них 27 стационарных и 19 мобильных.

В Ростовской области, по состоянию на 17 сентября, полностью иммунизацию уже прошли 1404,14 тысячи человек, за сутки - 13965.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: «Тема лекарств для пациентов с COVID-19 - предмет особого контроля»

О ситуации с препаратами глава региона заговорил после обращения жителя поселка Лиховского (подробности)