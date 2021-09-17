В Ростове от COVID-19 привились уже почти 548 тысяч человек

Всего в донской столице работают 46 прививочных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове от коронавируса привились уже почти 548 тысяч человек, свыше 490 тысяч полностью завершили вакцинацию. Об этом в Instagram сегодня, 17 сентября, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В наличии сейчас более 81 тысячи доз вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак») и более 31 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт», - добавил глава администрации города.

Всего в донской столице работают 46 прививочных пунктов, из них 27 стационарных и 19 мобильных.

В Ростовской области, по состоянию на 17 сентября, полностью иммунизацию уже прошли 1404,14 тысячи человек, за сутки - 13965.

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