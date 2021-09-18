Декольте и разрез: «Мисс Россия» взбудоражила поклонников откровенным луком

Татьяна Котова, как всегда, в прекрасной форме. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, модель, очаровательная блондинка Татьяна Котова активно ведет блог в «Инстагарме». Каждый снимок длинноногой красотки набирает сотни лайков и не меньше комментариев.

При этом девушка не скупится на публикацию откровенных кадров.

Так, Татьяна Котова выложила фотографию, на которой запечатлена в алом боди. Локацией для съемки стала белоснежная кровать.

А чуть позже разместила в блоге фото, на котором предстала перед фотокамерой в откровенном платье с декольте, обнажающем грудь и плечи и высоким разрезом. Тонкую талию певицы подчеркнул широкий кожаный пояс. В ушах у девушки – серьги – перья.

В галерею девушка добавила также черно-белое фото. Под снимками Татьяна спросила у поклонников, какой им вариант им нравится больше – монохром или, все же, цветная фотография.

Поклонники, в свою очередь, сошлись во мнении, что Татьяна прекрасна на любом снимке.

- Женщина-огонь, - написал один из фолловеров.

- Неподражаемая,- довил другой.

- Невероятная, - сказал третий.

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