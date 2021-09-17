В Ростовской области стали известны дома, которые попадут в программу реновации

В Ростовской области рассказали, какие дома могут пойти под снос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростовской области огласили список критериев, по которым дом может попасть в программу реновации. В нем содержатся шесть пунктов. Итак, под снос могут попасть:

- многоквартирные дома с износом более 70%;

- многоэтажки, возведенные в период с 1957 по 1968 годы по типовым проектам («хрущевки»);

- ограниченно работоспособные по техническим характеристикам многоквартирные дома;

- жилье, в котором отсутствует одна или несколько основных коммунальных систем (Водоснабжение, электричество и т.д.);

- индивидуальные постройки и садовые дома c износом выше 70%;

- объекты, стоимость капремонта которых выходит за пределы утвержденного лимита.

Стоит отметить, что дом может быть снесен при соответствии хотя бы одному из этих критериев. Решение о реновации могут принять власти региона и муниципалитета, а также некоторые юридические лица. Но для этого необходимо получить согласие всех жильцов.

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