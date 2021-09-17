В Таганроге шестеро организаторов подпольного казино оказались на скамье подсудимых

В Таганроге местные жители организовали подпольное казино Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Шестеро таганрожцев отправились под суд за организацию подпольного казино. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой и 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что в 2020 году осужденные создали приступную группировку и организовали в нежилом помещении подпольное казино. Желающие могли могли поиграть здесь в азартные игры на игровых автоматах. Часть дохода они смогли легализовать путем финансовых операций

- Приговором суда одному из организаторов преступления назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальным участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы условно, - говорится в тексте сообщения.

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