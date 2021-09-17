Синоптики предупредили о резком похолодании в Таганроге

В Таганроге ожидается похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили жителей Таганрога о наступлении резкого похолодания. По прогнозам донского Гидрометцентра, в ночное время суток возможны дожди.

В субботу, 18 сентября, в дневное время погода будет стоять облачная с кратковременными прояснениями. Столбики термометров остановятся на отметке в +24 градуса. Ночью есть вероятность выпадения осадков, и в связи с этим температура снизится до +15 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью всего два метра в секунду.

В воскресенье, 19 сентября, днем будет также облачно. Но воздух прогреется лишь до +21 градуса. Ночью опять-таки может пойти дождь. Ветер сменит направление на южное, а затем на юго-западное. В темное время суток похолодает до +16 градусов.

В понедельник, 20 сентября, постепенное похолодание продолжится и к четвергу есть вероятность, что столбик термометра опустится до + 15 градусов днем и +8 градусов ночью.

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Ночью температура упадет до +8 градусов.