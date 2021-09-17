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Общество17 сентября 2021 21:00

Свой голос на выборах отдала столетняя ростовчанка

Женщина проголосовала в домашних условиях
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове на выборах проголосовала столетняя ростовчанка

В Ростове на выборах проголосовала столетняя ростовчанка

Фото: предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области

В Ростове в голосовании на выборах в государственную думу отдала свой голос столетняя ростовчанка. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ростовской области.

В былые годы Елизавета Ивановна Радченко работала школьным учителем. Свой столетний юбилей женщина отметила совсем недавно - 1 сентября. Но даже преклонный возраст не остановил ростовчанку проявить свою гражданскую позицию.

Представители избирательной комиссии пришли к ней домой. И Елизавета Радченко отдала свой голос.

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