Свой голос на выборах отдала столетняя ростовчанка

В Ростове на выборах проголосовала столетняя ростовчанка
Фото: предоставлено Избирательной комиссией Ростовской области
В Ростове в голосовании на выборах в государственную думу отдала свой голос столетняя ростовчанка. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ростовской области.
В былые годы Елизавета Ивановна Радченко работала школьным учителем. Свой столетний юбилей женщина отметила совсем недавно - 1 сентября. Но даже преклонный возраст не остановил ростовчанку проявить свою гражданскую позицию.
Представители избирательной комиссии пришли к ней домой. И Елизавета Радченко отдала свой голос.
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