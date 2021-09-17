Бухгалтер ростовской школы начислила себе зарплату в 3,2 миллиона рублей

Бухгалтер ростовской школы присвоила более трех миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице под суд отправится главный бухгалтер одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Женщину заподозрили в совершении мошенничества. В ходе следствия стало известно, что она вписывала фальшивые данные в документы, в том числе реестры о выплате заработной платы. Таким образом, она смогла получить 3,2 миллиона рублей.

- По факту мошенничества завели уголовное дело, фигурантка признала вину. Она добровольно вернула 432 тысячи рублей, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время материалы передали в суд для рассмотрения. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до десяти лет колонии.

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