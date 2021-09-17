Бухгалтер ростовской школы начислила себе зарплату в 3,2 миллиона рублей

Бухгалтер ростовской школы присвоила более трех миллионов рублей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В донской столице под суд отправится главный бухгалтер одной из местных школ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Женщину заподозрили в совершении мошенничества. В ходе следствия стало известно, что она вписывала фальшивые данные в документы, в том числе реестры о выплате заработной платы. Таким образом, она смогла получить 3,2 миллиона рублей.
- По факту мошенничества завели уголовное дело, фигурантка признала вину. Она добровольно вернула 432 тысячи рублей, - говорится в тексте сообщения.
В настоящее время материалы передали в суд для рассмотрения. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до десяти лет колонии.
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