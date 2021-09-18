Иностранные эксперты достойно оценили выборы на Дону

В Ростовской области начался второй день голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове и в области, как и во всей стране, продолжаются выборы за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ. В донской регион в связи с этим прибыли иностранные эксперты из Сербии, Австрии, Франции и Кении. Все они высоко оценили организацию выборов на Дону.

У нас в Австрии была схожая ситуация, когда на территории Италии проживало большое количество австрийцев и рассматривался вопрос об участии в голосовании для граждан Австрии и также граждан с двойным гражданством. Я считаю, каждый человек должен иметь право голоса, – прокомментировал бывший вице-мэр австрийского города Линца Детлеф Виммер

В свою очередь, председатель Союза журналистов Республики Сербии Даниел Самич заявил, что россияне должны гордиться тем, что могут голосовать по своим принципам.

- В моей стране на выборах страдают от западного влияния и вмешательства других государств в выборный процесс, и считаю, что русские должны гордиться, что могут голосовать по своим принципам и придерживаясь своей политики. Что мне особенно нравится в выборном процессе в России – это то, что у вас есть закон об иноагентах. Иноагент помечен в бюллетенях. У вас в бюллетенях есть вся информация, и это правильно, люди должны знать, за кого они голосуют, – прокомментировал Даниел Самич.

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