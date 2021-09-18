Больше 200 тысяч дончан проголосовали в первый день выборов в режиме онлайн

В Ростовской области выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области стартовал второй день голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Как рассказали в пресс-службе областной избирательной комиссии, в пятницу, 17 сентября, участие в выборах приняли 388 732 человек. Это почти 13 от общего числа избирателей без учета тех людей, кто отдал свои голоса за конкретные политические силы дистанционно.

А через портал «Госуслуги» проголосовали больше 215 тысяч Ростова и области.

- Это более 70% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ, - подчеркнули в избиркоме региона.

Отметим, что участки работают с восьми утра. Закроются они в 20.00. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо взять лишь паспорт.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что иностранные эксперты высоко оценили организацию выборов в Ростовской области.

Напомним, «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию выборов. Посмотреть ее можно здесь.

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