Солнце и дождь обещают синоптики в ближайшие дни в Ростове-на-Дону

Синоптики прогнозируют теплые выходные в донской столице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в субботу, 18 сентября, будет солнечная ясная погода. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +24 градусов тепла. Вечером будет немного прохладнее. Термометр покажет 23 градуса, а ночью столбик опустится до 17. Ветер будет дуть с юго-востока. Его порывы составят до трех метров в секунду.

А в воскресенье, 19 сентября, обещают небольшой дождь. Он будет идти с утра до самого вечера.

Температура воздуха в воскресенье утром составит 22 градуса, днем 23 градуса, вечером столик термометра опустится до 20, а ночью до 17.

Ветер также – юго-восточный, порывы - до четырех метров в секунду.