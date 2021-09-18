На трассе в Ростовской области в лобовой аварии погиб мотоциклист

В Аксайском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла серьезная авария с летальным исходом.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в субботу, около шести часов утра, водитель «КИА», по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения, разворачиваясь в неустановленном для этого месте. При этом мужчина не заметил двигающегося по «встречке» мотоциклиста. В результате произошло лобовое столкновение.

- В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия. по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что на трассе под Ростовом перевернулся автомобиль дорожных рабочих.

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