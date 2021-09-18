В Ростовской области общественный туалет расписали под гжель

Необычный подход к оформлению уборной вызвал спор у подписчиков соцсети. Фото: паблик в "ВКонтакте" "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В Азове Ростовской области творчески подошли к оформлению объектов городской инфраструктуры. Так, общественный туалет разукрасили в сине-белых тонах орнаментом под гжель. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

Автор поста предположил, что столь необычный подход к цветовой гамме уборной связан с тем, что кабинка располагается рядом с местным молодежным культурным центром.

Пост житель Азова проиллюстрировал фотографией.

Это сообщение в социальной сети набрало десятки лайков и комментариев.

- Люди пытаются сделать красиво, - написал один из подписчиков группы.

- Ну норм, - отметил второй.

- Это ужас, - не оценил творческий подход третий подписчик.

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