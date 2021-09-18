«Дорога на выборы»: в Ростовской области созданы комфортные условия для голосования инвалидов

На избирательных участках созданы комфортные условия для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Олег ЗОЛОТО

В донском крае проходит второй день голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ. При этом свой голос за конкретную политическую силу можно отдать как на участке, так и в режиме онлайн, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги».

Как рассказали в областной избирательной комиссии, в дни голосования на Дону проходит волонтерская акция «Дорога на выборы», посвященная помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Также в избиркоме сказали, что на участках соблюдены все меры безопасности. Так, каждому выдают маску, ручку, перчатки. С собой надо взять только паспорт.

Кроме того, сделано все, чтобы и людям с ограниченными возможностями здоровья было комфортно голосовать на участках.

Так, в Батайске на участке уже побывали посетили две женщины с нарушениями зрения.

- Я ни разу выборы не пропускала, выполняю свой гражданский долг. Дети меня привели на участок. Мне через 12 лет будет 82 года. Детей у меня трое, шестеро внуков и шестеро правнуков, - сказала одна из избирательниц.

А в Ростове 17 сентября свой голос отдала женщина, прикованная к инвалидному креслу. Она прибыла на участок в Кировском районе города.

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