Без фильтров и макияжа: молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото

Полина Диброва показала селфи без макияжа. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Очаровательная ростовчанка, жена телеведущего Дмитрия Диброва, мама троих сыновей, активно ведет блог в «Инстаграме». Утром в субботу она опубликовала там свое селфи.

Причем, очевидно, что фотографию Полина делала сразу после пробуждения. Женщина предстала перед объективом без макияжа. Также Полина отказалась и от фильтров, которые предлагает «Инстаграм».

В комментарии к фото Полина написала, что нравится самой себе.

- Бывает утро доброе. Проснулась и без фильтров хороша. То ли это настроение, то ли уход за собой. Ни единого фильтра и все нравится, - подписала снимок жена Дмитрия Диброва.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Полина Диброва недавно прилетала в Ростов к родным. Позже она рассказала о том, что на донской земле ее встретили очень тепло.

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