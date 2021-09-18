В Ростовской области 28 человек умерли от коронавируса за сутки

Пока справиться с коронавирусом не удается
Фото: УКЛАДОВ Егор
В Ростовской области, по данным правительства региона, от коронавируса за сутки скончались 16 женщин и 12 мужчин.
- Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 6480 человек, - озвучили в пресс-службе правительства Ростовской области печальные цифры.
Заболели за сутки ковидом 465 дончан и на утро 18 сентября нарастающим итогом общее число зараженных достигло 132898 человек.
В больницах лечение проходят сейчас 3575 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 38 человек, на неинвазивной ИВЛ - 300 человек.
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