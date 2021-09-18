«Любят ухаживать за собой»: ростовские зоологи рассказали о привычках зеленых мартышек

Зеленые мартышки - питомцы с характером. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Сотрудники ростовского зоопарка рассказали о том, как протекают будни необычных питомцев – зеленых мартышек. Кстати, обезьянок так назвали не случайно. Их шерсть имеет зеленоватый оттенок.

По словам зоологов, обезьянки — небольшие представители отряда приматов, любят ухаживать за собой. Каждый день по несколько часов они тратят на «приведение себя в порядок».

- Дружелюбный вид мартышек не должен вводить в заблуждение. Эти милые зверьки обладают довольно острыми клыками и при необходимости вполне могут постоять за себя, - говорят специалисты.

Питаются зеленые мартышки преимущественно растительной пищей: фруктами, семенами и даже травой.

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