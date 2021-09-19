Погода в Ростове-на-Дону на 19 сентября 2021: каким будет воскресенье

Синоптики прогнозируют дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 19 сентября 2021 — публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, каким будет последний выходной день.

Температура составит +20 — 22 градусов. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Вечером возможны сильные осадки. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Во время дождя порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области также пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются сильные осадки. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Во время осадков может усилиться до 12 — 14 метров секунду, временами — до 15 — 17 метров в секунду. На термометре будет +16 — 21 градус.