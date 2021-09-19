Сотни ростовчан останутся без электричества в начале рабочей недели

В нескольких районах Ростова с понедельника начнут отключать электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону с 20 по 27 сентября в нескольких районах будут проходить плановые работы на линиях электропередач, поэтому в домах жителей донской столицы отключат свет. Об этом сообщается на сайте «Донэнерго».

Так, с 20 по 21 сентября, с 9 утра до 17.00, свет отключат по следующим адресам: улица Балашовская, 1–7, 2–8; переулок Вагонный, 2–12, 3–19; улица Вагулевского, 20–74, 31–93; улица Лензаводская, 5–9; переулок Солдатский, 1–7, 2–8; улица Трудящихся, 46–48, 64–66, 47–49; улица Чебанова, 12, 1–15; улица Варфоломеева, 244; переулок Соборный, 51, 55, 57, 59.

А 20 — 27 сентября с 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах по таким адресам: Евдокимова, 64–96; Фурмановская, 45–87, 56–80; Краснокурсантская, 45–67, 54–56;Оренбургский, 64–114;переулок Кошевого, 29–75, 30–80; переулок Ялтинский, 23–77, 30–84; переулок Батумский, 25–71, 28–90; переулок Тбилисский, 29–89, 58–96; переулок Грузинский, 41–63.