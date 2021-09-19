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Общество19 сентября 2021 10:46

Град и ураган надвигаются на Ростовскую область

Рассказываем, когда ждать ненастье
РЕПИНА Елена
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В донской столице прогнозируют дождь

В донской столице прогнозируют дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области спасатели сделали штормовое предупреждение. В областном МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредили, что в воскресенье, 19 сентября, и также в понедельник, 20 сентября, в регионе будет сильный ливень, гроза и град.

Кроме того, прогнозируют шквалистый ветер, порывы которого составят до 22 метров в секунду.

В ведомстве рекомендуют в перерод ненастья не парковать машины около рекламных баннеров, старых деревьев, и, в целом, быть внимательнее и осторожнее.

Раннее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице 19 сентября температура воздуха днем составит 23 градуса, вечером столбик термометра опустится до 20, а ночью до 17.