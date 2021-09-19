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Общество19 сентября 2021 11:24

Опасности в сети: ростовские полицейские рассказали, с чем могут столкнуться дети в интернете

Ребята могут подвергнуться травле и даже вербовке
Анна ШИЛЯЕВА
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Интернет может быть опасен для детей

Интернет может быть опасен для детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, вот только это – не всегда польза. Сеть несет и множество угроз. Особенно подвержены риску дети. В донской полиции рассказали, какие опасности ждут младшее поколение в онлайне.

- В силу возраста несовершеннолетние наиболее подвержены вовлечению в деструктивные группы. Это происходит так,- вначале ребенку предоставляют какую-нибудь ложную информацию. Затем идет общение. После вербовщики начинают давать указания, а подросток – выполнять распоряжение. И, наконец, несовершеннолетний попадает в зависимость, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Также есть коммуникационные риски. Подросток может подвергнуться кибербуллингу– травле.

Если такое произошло с вашим ребенком, то ему поможет психологическая поддержка и общение с близким. Кроме того, необходимо создать новую учетную запись с измененным именем и фотографией профиля, чтобы обидчик не смог продолжить травлю.

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