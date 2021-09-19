Опасности в сети: ростовские полицейские рассказали, с чем могут столкнуться дети в интернете

Интернет может быть опасен для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, вот только это – не всегда польза. Сеть несет и множество угроз. Особенно подвержены риску дети. В донской полиции рассказали, какие опасности ждут младшее поколение в онлайне.

- В силу возраста несовершеннолетние наиболее подвержены вовлечению в деструктивные группы. Это происходит так,- вначале ребенку предоставляют какую-нибудь ложную информацию. Затем идет общение. После вербовщики начинают давать указания, а подросток – выполнять распоряжение. И, наконец, несовершеннолетний попадает в зависимость, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Также есть коммуникационные риски. Подросток может подвергнуться кибербуллингу– травле.

Если такое произошло с вашим ребенком, то ему поможет психологическая поддержка и общение с близким. Кроме того, необходимо создать новую учетную запись с измененным именем и фотографией профиля, чтобы обидчик не смог продолжить травлю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

Жителям Дона рассказали, как мошенники обманывают доверчивых жертв

Полицейские раздали памятки и показали полезные видеоролики (подробнее)