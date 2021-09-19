За сутки коронавирусом в Ростовской области заболели почти 500 человек

Врачи сегодня на передовой Фото: Олег Укладов

Правительство Ростовской области озвучило последние данные по ситуации с ковидом в регионе. Так, число инфицированных COVID-19 на Дону выросло на 464. Среди заболевших есть дети, и взрослые, и старики.

- Лечение в стационарах получают 3609 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 312 человек, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

В регистре умерших еще 27 человек с COVID-19. Это 17 женщин и 10 мужчин.Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 6507 человек.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1526,68 тысячи человек, за сутки - 1036. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 1416,14 тысячи человек, за сутки - 5743.

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