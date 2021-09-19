Звезда Playboy показала идеальный пресс и взбудоражила поклонников

Лиза Кей усердно занимается спортом. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграме"

Лиза Кей, родившаяся в донской столице и построившая карьеру модели в США, активно ведет блог в «Инстаграме». В нем девушка рассказывает о себе и об Америке. Последний пост в ленте модель журнала «Плейбой» посвятила своей идеальной фигуре.

Так, девушка опубликовала селфи с пляжа. На фото прекрасно виден пресс с кубиками, которые дались модели в результате долгих тренировок.

- Вот так всегда, так долго приводила фигуру в форму «к лету», что приготовила к сентябрю, - подписала модель снимок.

Пост собрал сотни лайкой и комментариев. Так, фолловеры сказали, что Лиза Кей – «огненная женщина», «невероятная красавица» и просто «огонь».

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что девушка рассказала о том, с какими неприятными отзывами о себе ей пришлось столкнуться в тот период, когда она строила свою карьеру. По словам Лизы, ей говорили о том, что у нее короткие ноги и толстые колени, что с красной помадой похожа на путану, а одежда – как у бездомной. В итоге Лиза Кей пришла к выводу, что универсального критерия красоты не существует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Любите себя": Модель «Плейбоя» из Ростова рассказала, с какой критикой ей пришлось столкнуться на пути к славе

Лизе Кей говорили, что у нее короткие ноги и толстые колени (подробнее)