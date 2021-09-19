Житель Ростовской области перевел лжебанкиру все свои сбережения

Дончанин лишился всех сбережений после одного телефонного звонка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель станицы Обливской обратился в отдел полиции с заявлением о краже денег с его банковского счета.

Он пояснил, что ему позвонили с неизвестного номера. Вызывающий абонент представился сотрудником одного из банков и сказал, что по карте владельца проводятся сомнительные операции. Чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий.

- Идя на поводу у лжесотрудника банка, заявитель продиктовал свои данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. После этого ему начали приходить уведомления о списании денег с карты. Сумма похищенных средств составила около 290 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции сейчас разыскивают подозреваемого.

Полицейские в очередной раз напоминают, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам.

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