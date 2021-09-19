На Дону от коронавируса за сутки скончались 27 человек

В Ростовской области от коронавируса каждый день умирают люди Фото: Олег Укладов

В донском крае ситуация с коронавирусом по-прежнему непростая. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 464 и на утро 19 сентября нарастающим итогом достигло 133362.

- Лечение в стационарах получают 3609 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 312 человек, - сказали в пресс-службе регионального правительства.

В регистре умерших 17 женщин и 10 мужчин. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 6507 человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки сделано 14045 тестов на ковид.

Прививки на сегодняшний день сделали 1526,68 тысячи человек, за сутки - 1036. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 1416,14 тысячи человек, за сутки - 5743.

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