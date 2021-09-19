В Ростове-на-Дону рабочая неделя порадует солнцем и огорчит дождем

Синоптики обещают дожди в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице завтра, в понедельник, 20 сентября будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха днем составит 21 градус тепла, вечером +19.

Во вторник, 21 сентября, синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздухе днем будет +15, ночью +11.

В среду, 22 сентября, в Ростове облачно с прояснениями, без осадков. Днем +15, вечером +14.

В четверг, 23 сентября, в первой половине дня пасмурно, вечером пойдет дождь. Температура воздуха днем составит 13 градусов тепла, вечером +11.

В пятницу, 24 сентября, в Ростове-на-Дону облачно и без осадков. Днем +15, ночью +10.

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