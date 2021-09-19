Самой сексуальной барышней во вселенной назвали «Мисс Россию» после откровенной фотосессии

Татьяна Котова всегда выглядит идеально. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, модель, очаровательная блондинка Татьяна Котова активно ведет блог в «Инстагарме». Каждый снимок длинноногой красотки набирает сотни лайков и не меньше комментариев.

Девушка предпочитает выкладывать яркие фотографии, а для фотосессий выбирает провокационные образы.

Так, накануне Татьяна опубликовала фото в алом боди на белом фото.

Под снимком она задала подписчикам игривый вопрос об интуиции.

Пост собрал сотни лайков и комментариев.

- Самая сексуальная барышня во вселенной, - написал один из поклонников.

Другой отметил, что где Татьяна, там всегда лето. А третий написал лаконично: «Изысканная красотка».

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