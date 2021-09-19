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Общество19 сентября 2021 21:34

Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова проголосовала в Ростове-на-Дону

На выборы они пришла вместе с мужем
Анна ШИЛЯЕВА
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Спортсменка пришла на участок вместе с мужем. Фото: пресс-служба областного избиркома

Спортсменка пришла на участок вместе с мужем. Фото: пресс-служба областного избиркома

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, завершилось голосование за кандидатов в Госдуму. Оно длилось три дня. Сегодня, в воскресенье, 19 сентября, свой голос за определенную политическую силу отдала олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова.

Вместе с прославленной донской спортсменкой в выборах депутатов Госдумы принял участие ее супруг, итальянец Федерико Абис, недавно ставший гражданином Российской Федерации.

Вернувшись ночью из столицы Румынии с победой, где "Ростов-Дон" обыграл "Бухарест" в гандбольной Лиге чемпионов, Владлена днем 19 сентября пришла на избирательный участок.

Федерико признался, что рад голосовать в России, принимая участие в политической жизни страны. Оба уверены, участие в голосовании – гражданский долг.