Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова проголосовала в Ростове-на-Дону

Спортсменка пришла на участок вместе с мужем. Фото: пресс-служба областного избиркома

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, завершилось голосование за кандидатов в Госдуму. Оно длилось три дня. Сегодня, в воскресенье, 19 сентября, свой голос за определенную политическую силу отдала олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова.

Вместе с прославленной донской спортсменкой в выборах депутатов Госдумы принял участие ее супруг, итальянец Федерико Абис, недавно ставший гражданином Российской Федерации.

Вернувшись ночью из столицы Румынии с победой, где "Ростов-Дон" обыграл "Бухарест" в гандбольной Лиге чемпионов, Владлена днем 19 сентября пришла на избирательный участок.

Федерико признался, что рад голосовать в России, принимая участие в политической жизни страны. Оба уверены, участие в голосовании – гражданский долг.