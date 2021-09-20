Погода в Ростове-на-Дону на 20 сентября 2021: каким будет начало недели

В городе может потеплеть до +23 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 20 сентября 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет понедельник.

Температура составит +21 — 23 градуса. Пройдет небольшой дождь с грозой. Синоптики не исключают и сильных осадков. В течение дня ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах прогнозируют ливень в сочетании с грозой и градом. Возможно шквалистое усиление ветра — до 20 — 22 метров в секунду. Столбик термометра может достигать от +16 до +21 градуса.