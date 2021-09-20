В Волгодонске 58 пожарных два часа тушили двухэтажный жилой дом

Крупный пожар потушили в Волгодонске. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области минувшей ночью пожарные два часа тушили крупный пожар.

Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, около половины четвертого утра в городе. Волгодонске. На улице Морская, 48-а вспыхнул пожар - загорелась крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома. Очевидцы, завидев пламя и почувствовав едкий запах дыма, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 800 квадратных метров здания. Ближе к половине пятого пожару был присвоен третий ранг опасности. Около пяти утра огонь удалось локализовать, в 5:10 пожарные смогли ликвидировать открытый огонь, а в 5:32 пламя уже было полностью потушено.

- Задействовано 58 человек, 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

До настоящего времени причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

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