Награды от «Союза машиностроителей России» получили лучшие сотрудники «Роствертола»

Фото: Наталья Веснина

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в России отмечается День машиностроителя. Праздник был учрежден 15 августа 1966 года. Позднее знаменательную дату закрепили в указе 1980 года «О праздничных и памятных днях». Кстати, в аналогичный день торжество проводят и в ближайших в республиках СНГ. В этом году праздник выпадает на 26 сентября.

В честь предстоящего праздника Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, руководитель аппарата Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева наградила грамотами и благодарственными письмами от регионального отделения «Союза машиностроителей России» лучших сотрудников ПАО «Роствертол».

— На протяжении всей человеческой истории люди пытались облегчить ручной труд. Не только, чтобы сохранить силы, но и для того, чтобы сделать процесс эффективным. От примитивных станков, которые вращаются паром и водой к 2021 году цивилизация пришла к постройке космических кораблей и атомных реакторов. Чтобы отметить заслуги всех инженеров и работников отрасли мы ежегодно в России отмечаем День машиностроителя. Еще раз поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем машиностроителя! Вы — отличные специалисты в своем деле, грамотно и с большой ответственностью выполняете даже самые сложные задачи, даете огромную поддержку коллективу. Вместе мы — сила! Желаем вам достижения всех поставленных целей, материальных благ и крепкого здоровья! — отметила руководитель Лидия Новосельцева в своем обращении к собравшимся.