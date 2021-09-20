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Политика20 сентября 2021 11:32

В Ростовской области проголосовали около 50 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Еще 162 тысячи избирателей из подавали заявки на электронное голосование
Ангелина СКИБА
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Речь идет о людях, которые уже получили российское гражданство

Речь идет о людях, которые уже получили российское гражданство

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области с 17 по 19 сентября проголосовали около 50 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель донского Избиркома Андрей Буров.

- 49 800 человек посетили пункты в Неклиновском, Куйбышевском районах, а также в Новошахтинске и Донецке. Еще 162 тысячи избирателей из подали заявки для участия в электронном голосовании, - рассказал Андрей Буров.

В данном случае речь идет о людях, которые уже получили российское гражданство. Всего же в Ростовской области на утро 20 сентября обработали уже 99,9% голосов. Лидирует «Единая Россия». Партия получила около 50% голосов.

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