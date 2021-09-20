«Отравление» на выборах прокомментировал глава Избиркома Ростовской области

Сейчас проводится проверка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области члену избирательной комиссии от КПРФ стало плохо из-за напряжения, это стечение обстоятельств. Сейчас проводится проверка. Такое заявление сегодня, 20 сентября, на пресс-конференции сделал председатель регионального Избиркома Андрей Буров.

- Эпизод с якобы отравлением: госпитализирован наблюдатель, и это печально, что человеку стало плохо. Он попал в больницу и проходит лечение. Однако случай не имеет отношения к деятельности избирательной комиссии. Ни Баширова, ни Петрова в комиссиях не было. Даже предварительные мероприятия показывают, что здесь стечение обстоятельств, и представителю компартии стало плохо от напряжения. Проверка проводится, и если дополнительные факты будут отмечены, нам сообщат, - рассказал Андрей Буров.

При этом глава донского Избиркома добавил, что за прошедшие три дня выборов на участках стало плохо еще четверым представителям УИК.

- За ходом голосования физически тяжело следить. У нас еще четверых членов УИК госпитализировали на скорой помощи, а на следующий день они вернулись к работе. Один потерял сознание и был госпитализирован. Банальное переутомление, - подчеркнул Андрей Буров.

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